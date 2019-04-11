شكرا لقرائتكم مصر: مقتل 11 ارهابياً في شمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعة في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:46

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن في شمال سيناء قتلت 11 إرهابياً، مشيرة في بيان إلى أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد المباني في منطقة أبو عيطة في العريش، واستعدادها لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حيوية واستهداف مراكز للقوات المسلحة والشرطة.



واستهدفت قوات الأمن العناصر الارهابية وسُجل تبادل لاطلاق النار، وأسفر عن مقتل العناصر الـ11 والعثور بحوزتهم على أسلحة حربية وحزامين ناسفين.