الجيش اليمني: حادثة سعوان في صنعاء بسبب انفجار في مخزن أسلحة وورشة صناعة الألغام

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محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 15:44
حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، المسؤوليةَ عن تفجير سَعوان في صنعاءَ الذي أودَى بحياةِ 13 مدنياً، بينهم أطفالٌ، الأحد الماضي.
وقالَ المتحدث باسمِ الجيش اليمني العميدِ عبده مجلي، إن الحادثة سببها انفجار في أحد مخازن الأسلحةِ وَوَرشةٍ خاصةٍ بصناعة المتفجرات أقامَتها الميليشيا في الحي السكني بالمنطقة.
وأكد مُجلي في مؤتمرٍ صحافيٍ في مدينة مأربَ، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنَّ استخدامَ الحوثيين الاحياءَ السكنية في العاصمة صنعاء والمدنِ الأخرى مخازن للأسلحةِ وورش لتصنيعِ الألغام والمتفجراتِ، تعد من جرائمِ الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية.
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