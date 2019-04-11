شكرا لقرائتكم أنباء عن تنحي عمر البشير وتشكيل مجلس انتقالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم، القاهرة – رويترز، أ ف ب | منذ 4 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 15:32

تسارعت الاحداث في السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ ذكرت مصادر أن الجيش أجبر الرئيس عمر البشير على التنحي اليوم الخميس بعد حكم دام ثلاثة عقود، ويعتزم تشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.



وقالت مصادر حكومية ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية شمال دارفور عادل محجوب حسين لقناة إن "البشير تنحى ومشاورات تجري لتشكيل مجلس عسكري لاستلام السلطة". وصرحت مصادر سودانية لـ"رويترز" بأن الجيش نحى البشير (75 سنة)، وأنه موجود في قصر الرئاسة تحت حراسة مشددة".

وذكر التلفزيون الرسمي أن القوات المسلحة ستذيع بياناً مهماً اليوم الخميس، في وقت انتشرت قوات حول وزارة الدفاع وعلى الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة. وقال شاهد من "رويترز" إن جنوداً داهموا مقر "الحركة الإسلامية" التي يتزعمها البشير وتشكل العنصر الرئيس في "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم.

وأكدت مصادر لقناة "العربية" اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير، أبرزهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس "حزب المؤتمر الوطني" المكلف أحمد هارون، إضافة إلى عدد من نواب البشير، بينهم علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح.

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وقال عضو "تجمع المهنيين السودانيين" عمر صالح سنار إن الجماعة لن تقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة. وأضاف: "نحن الآن في الشارع في مكان الاعتصام في انتظار بيان الجيش، ولن نقبل إلا بحكومة مدنية انتقالية مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير"، مشيراً إلى بيان يحدد مطالب تجمع المهنيين. وتابع: "التفاوض مستقبلاً مع الجيش حول ترتيبات انتقال السلطة، ونحن متمسكون بالمذكرة التي قدمناها للجيش في 6 الجاري".

وتدفق آلاف إلى موقع احتجاج مناهض للحكومة أمام وزارة الدفاع، بينما خرجت حشود ضخمة إلى شوارع وسط الخرطوم ابتهاجا بالنبأ وأخذت تهتف بشعارات مناهضة للبشير.

من جهته، ناشد "تجمّع المهنيين السودانيين" في بيان "كل المواطنين في العاصمة والأقاليم التوجه إلى أماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات، ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم".

وقال شهود لوكالة "فرانس برس" أن عدداً من الآليات العسكرية وعلى متنها جنود دخلت مقر القيادة العامة الذي يضم مقر الجيش والمقر الرسمي للبشير ووزارة الدفاع، في ساعات مبكرة صباح اليوم الخميس.

ودعا جهاز الأمن والمخابرات في بيان "المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل"، مؤكداً "قدرته والمنظومة الأمنيّة على حَسم العناصر المتفلّتة، نصحًا بالحسنى أو أخذاً بالقوة المقيدة بالقانون". وذكرت "وكالة السودان للأنباء" أن جهاز الأمن والمخابرات أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.