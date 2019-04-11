شكرا لقرائتكم القوات المسلحة اليمنية: جاهزون للحسم العسكري في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 15:00

أكدَ المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الجيش اليمني على أهبة الاستعداد لاستكمال التحرير والحسم العسكري لطردِ الحوثيين الموالين لإيران من الحديدة، وإنهاء معاناة السكانِ فيها.



وقال العميد عبده مجلي، في مؤتمر صحافي بمأرب، إن الجيشَ لا يزال ملتزماً الهدنةِ في الحديدةِ وفقاً لتوجيهاتِ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبانتظارِ إلزامِ المجتمعِ الدولي ميليشيا الحوثي تنفيذَ اتفاقِ السويد.

وطالب المتحدث العسكري اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالإعلان الصريح عن المُعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، مشيراً إلى انتهاكات الحوثيين هدنة الأمم المتحدة منذ سريانِها قبل أربعة أشهر التي بلغت 2517 خرقاً.