دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتفي Galaxy A20e وA40 في مؤتمر Galaxy A80 الأخير ظهر على التقنية بلا حدود.

تجذب سلسلة Galaxy A الكثير من الأضواء هذا العام، حيث جاءت هواتف سامسونج المتوسطة هذا العام بالكثير من التغييرات في التصميم، وهواتف Galaxy A20e وA40 وأيضاً Galaxy A80 هي أحدث ما قدمت العملاق الكوري في مؤتمرها الأخير.

شهدنا هذا العام الكثير من التغييرات في تصاميم هواتف سامسونج التي قدمت في سلسلة هواتفها المتوسطة Galaxy A، حيث قدمت سامسونج الهواتف المميزة بثقب في الشاشة، والمميزة بالنتوء العلوي، كما قدمت الهواتف المميزة بالوحدات المنبثقة أو المنزلقة في هاتف Galaxy A80.

ولقد قدمت سامسونج تصميم Galaxy A80 بإضافة جديدة على الوحدات المنزلقة التي تكشف عن الكاميرة، التي تدعم المستخدم بكاميرة قابلة للتدوير ككاميرة أمامية أو خلفية في الوحدة المنزلقة، وهو تصميم مميز يدعم أبعاد أفضل للعرض في كامل الشاشة.

أيضاً في الوقت الذي جاءت به بعض إصدارات سلسلة A بمواصفات رائدة، جاءت إصدارات أخرى من الشركة بمواصفات متوسطة وتصميم جيد، حيث كشف مؤخراً عن هاتف Galaxy A20e الذي جاء بشاشة LCD مميزة بحجم 5.8 إنش، مع تصميم Infinity-V في الشاشة.

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من جانب أخر إستعرضت سامسونج من جديد هاتف Galaxy A40 الذي كشف عنه في أسواق أخرى خلال الشهر الماضي، والذي يأتي قريباً للأسواق الأوروبية بشاشة Infinity-U مميزة بحجم 5.9 إنش، كما يضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الأمامية في هذا الإصدار بدقة 25 ميجا بيكسل، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 16 و5 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن تنطلق هذه الإصدارات قريباً إلى الأسواق الأوروبية، إلا أن العملاق الكوري لم تؤكد على موعد توفر الإصدارات الجديدة في الأسواق حتى الآن.

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هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتفي Galaxy A20e وA40 في مؤتمر Galaxy A80 الأخير ظهر على التقنية بلا حدود.