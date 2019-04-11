دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع دراسة ترصد تحول أغلب مستخدمي هواتف سامسونج إلى هواتف Pixel وOnePlus ظهر على التقنية بلا حدود.

وفقًا لدراسة أُجريت، فإن أغلب مستخدمي هواتف Pixel وOnePlus هم في الأساس مستخدمين سابقين لسامسونج قرروا التحويل إلى هذه الهواتف. فقد قدرت أبحاث Counterpoint Research أن حوالي 51 بالمئة من مستخدمي هاتف Pixel 3 كانوا مستخدمون سابقون لهواتف جالكسي، وحوالي 37 المئة من مستخدمي OnePlus 6T كانوا أيضًا مستخدمون سابقون لجالكسي من سامسونج، وهذا كان خلال الربع الرابع من عام 2018.

وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة مستخدمي آيفون الذين قرروا التحويل لهاتف Pixel 3 حوالي 18 بالمئة، وحوالي 16 بالمئة لهاتف 6T.

وعلى ما يبدو، فإن غالبية مستخدمي جالكسي الذين قرروا التحويل إلى Pixel 3 (حوالي 31 بالمئة) كانوا يمتلكون هاتف جالكسي S7، والذي يبلغ عمره عامين تقريبًا. كما كشفت أبحاث Counterpoint أيضًا أن 14 بالمئة من مشتري Pixel 3 كانوا يملكون هواتف موتورولا، في حين أن حوالي 15 بالمئة من مشتري OnePlus كانوا يستخدمون أجهزة LG.

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يعتبر الأمر ليس مدهشًا على الإطلاق نظرًا إلى أن هذين الهاتفين يتمتعان بوظائف متطورة وأنظمة حديثة مقابل أسعار معقولة.

المصدر

هذا الموضوع دراسة ترصد تحول أغلب مستخدمي هواتف سامسونج إلى هواتف Pixel وOnePlus ظهر على التقنية بلا حدود.