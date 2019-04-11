دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أبل تتوقف عن طلب 99 دولار لنقل البيانات إلى أجهزة ماك الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

إذا كان لديك الكثير من الملفات والبيانات التي ترغب في نقلها إلى جهاز ماك جديد، فإليك أخبار سارة، فقد أعلنت شركة أبل عن إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها لنفل البيانات من جهاز ماك لآخر، والتي كانت تبلغ 99 دولار. فمن الآن فصاعدًا، إذ قمت بشراء جهاز ماك جديد، فستتمكن من نقل جميع بياناتك مجانًا.

ومع ذلك، لن تحتاج إلى الاستعانة بخدمات نقل البيانات أو كابل Thunderbolt أو إيثرنت لنقل الملفات من جهازك القديم إلى جهازك الجديد، فإن هذه العمليات تستغرق عدة ساعات في بعض الأحيان. وبدلًا من ذلك، ستقوم بنقل بياناتك بشكل سريع وسهل عبر Migration Assistant أو iCloud، ولن يتعين عليك استخدام أي كابلات لإتمام الأمر، حيث ستتم العملية كلها عبر شبكة Wi-Fi.

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ولكن إذا كنت تفضل القيام بذلك بنفسك دون تدخل أبل في الموضوع، فهناك بعض الإرشادات السهلة التي ستساعدك على ذلك.

المصدر

هذا الموضوع أبل تتوقف عن طلب 99 دولار لنقل البيانات إلى أجهزة ماك الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.