«بن عوف» يعتذر للشعب السوداني: «زاد الفقير فقرًا وانعدم الأمل في تساوي الفرص»

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اعتذر وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، خلال بيان الجيش السوداني، الذي أُذيع منذ قليل، إذ قال: «زاد الفقير فقرًا، وانعدم الأمل في تساوي الفرص»، رغم تعدد الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم المعاناة والظلم، والوعود الكاذبة، كان صبر أهل السودان، يفوق البشر، لكن الشعب صبِر».
وأعلن بن عوف عن عدد من القرارت، صباح الخميس، استجابة للاحتجاجات التي شهدتها السودان من ديسمبر الماضي، أبرزها اقتلاع نظام عمر البشير، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن، مع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد.
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