النص الكامل لبيان "عزل البشير"

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السودان.. الجيش يمنع قوات الأمن من فض اعتصام السودانيين السودان.. الجيش يمنع قوات الأمن من فض اعتصام السودانيين سكاي نيوز عربية

شبيه صلاح يتجول في مدينة ساوثهامبتون شبيه صلاح يتجول في مدينة ساوثهامبتون سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وجاء إعلان بن عوف عن عزل البشير واعتقاله وحل عدد من المؤسسات، بعدما خاض السودانيون مظاهرات حاشدة على مدى أشهر، للمطالبة بتنحي النظام وإحداث تغيير سياسي في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.

وسادت حالة من الترقب في الشارع السوداني، منذ صباح الخميس، إثر الإعلان عن قرب إصدار بيان مهم، وتوافدت حشود هائلة من السودانيين على موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وورد في بيان وزير الدفاع ما يلي:

"قررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسؤولية الكاملة لتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين تتولى فيها القوات المسلحة، بصورة أساسية، وتمثيل محدود لمكونات اللجنة، مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي والعزيز للمواطن السوداني الكريم.

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وعليه، أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن، كما أعلن الآتي:

• أولا: تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان.

• تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لـ2005.

• إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.

• قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر بكل أنحاء السودان إلى حين إشعار آخر.

• حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء على أن يكلف وكلاء الوزراء بتسيير العمل.

• حل المجلس الوطني ومجلس الولاية.

• حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن بأداء مهامها.

• ويستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.

• دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه والمحافظة على الحياة العامة للمواطن دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف.

• الفرض الصارم للنظام العام ومنع الانفلات ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.

• إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.

• إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا.

• تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد.

• الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية.

• استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان الخارجية.

• صون كرامة وحقوق الإنسان.

• الالتزام بعلاقات حسن الجوار، والحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

• تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة.

• تأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية.

• تأمين الخدمات بكل أنواعها.