19 قرارًا عاجلًا من الجيش السودني: «اقتلاع النظام واعتقال البشير» (التفاصيل)

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم بيان القوات المسلحة السودانية

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، افتلاع نظام الرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن، فضلًا عن تأسيس مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين.

استهل «عوف» بيان القوات المسلحة السودانية، الخميس، قائلا: «زاد الفقير فقرًا، وانعدم الأمل في تساوي الفرص، رغم تعدد الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم المعاناة والظلم، والوعود الكاذبة، كان صبر أهل السودان يفوق البشر».

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أضاف: «إلا أن شباب السودان خرج في تظاهر سلمي، عبرت عنه شعاراته منذ 19 ديسمبر 2019، مطالبين باحتياجات المعيشة والخدمات الضرورية، لكن النظام ظلّ يردد الوعود الكاذبة، ويظل على المعالجة الأمنية دون غيرها».

تابع: «اللجنة الأمنية العليا تعتذر، نترحم على الشهداء، حرصنا على إدارة الأزمة دون سقطات، وقررت اللجنة الأمنية العليا:

-اقتلاع ذلك النظام، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن.

-تشكيل مجلس عسكري انتقالي.

-تعطيل العمل بدستور السودان.

-إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر.

- قفل الأجواء والمعابر لمدة 24 ساعة.

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-حلّ مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.

-حل المجلس الوطني.

-حل حكومات الولايات.

-يستمر العمل الطبيعي للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.

-دعوة جميع الحركات للانضمام لحضن الوطن.

-الفرض الصارم للنظام العام، ومحاربة الجريمة.

-إعلان وقف إطلاق النار الشامل.

-إطلاق صراح كل المعتقلين السياسين.

- بعد نهاية الفترة الانتقالية، إجراء الانتخابات.

-الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق.

-استمرار عمل الهيئات والسفارات الدبلوماسية.

-حفظ كرامة الإنسان.

-الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.

-تأمين المناطق العسكرية والحيوية وأماكن العبادة».

وطالب «عوف» في نهاية كلمته الشعب السوداني بتحمل الأعباء مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.