شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة و5 دول أوروبية تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشأن السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص السودان، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعت يوم الخميس إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوضع فى السودان خلال اجتماع مغلق يوم الجمعة تم طلبه أيضًا من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

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