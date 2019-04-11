الجيش الليبي يعلن عن نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال بطرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن: "محاولة استهداف اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة والعقيد عبد الحميد ارجيعة آمر الكتيبة 153 مشاة في سوق الأحد في طرابلس بالقرب من وادي الربيع بالسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق طرابلس".

يتبع..

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