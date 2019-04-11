ثعبان يتجول داخل مدرسة بنات في أبها والمعلمات ينجحن في قتله

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جدة - متابعة الخليج 365 - أبها: تمكَّنت منسوبات إحدى المدارس التابعة لقطاع السودة بأبها، من قتل ثعبان كان يتجول داخل صالة المدرسة مع بداية اليوم الدراسي. وبادرت المعلمات وإحدى الموظفات بالانقضاض على الثعبان واستطعن قتله، دون إخبار الطالبات لضمان استمرار الدراسة بشكل طبيعي. وكانت قائدة مدرسة شعف الحارث التابعة لقطاع السودة في عسير ، آمنة الدربي، قد فوجئت بالثعبان داخل المدرسة صباح هذا اليوم، حيث تقع المدرسة في منطقة زراعية تأوي إليها الثعابين خاصة مع حلول الصيف.

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