شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جميع الرحلات الجوية بين المملكة والسودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مركز الاتصال السعودي، منذ قليل، تعليق جميع الرحلات بين المملكة العربية السعودية والسودان، على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان حاليا.

وقال المركز في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن “الخطوط السعودية” عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه سيتم إعفاء جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.