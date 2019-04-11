المحتجون السودانيون يرفضون "البيان الانقلابي" للجيش ويدعون الى مواصلة الاعتصام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

اعتبر منظمو الاحتجاجات ضد النظام السوداني الخميس أن "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكريا"، رافضين ما ورد في "بيان إنقلابيي النظام"، وذلك بعد إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتعيين مجلس انتقالي عسكري يتولى الحكم لسنتين.

وجاء في بيان لقوى إعلان الحرية والتغيير "إننا نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم".