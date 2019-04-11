انت الان تتابع قوى الحرية عن بيان الجيش السوداني: انقلاب عسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه: «نفذت سلطات النظام انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها، يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان»، جاء ذلك تعقيبا على بيان القوات المسلحة السودانية، الصادر في قوات سابق اليوم، وأعلنت فيه عن تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد ويتولى الحكم لمدة عامين، بجانب اعتماد فترة انتقالية لنفس المدة، على أن يتم في نهايتها إجراء انتخابات حرة.
وأضاف البيان: «إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام، هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان، مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتدارا حتى تسليم السلطة
وأضاف البيان: «إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام، هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان، مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتدارا حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون».
من جانبهم دشن نشطاء على موقع «فيسبوك» هاشتاج باسم «الشارع بس»، معلنين من خلاله رفضهم لبيان الجيش واستمرارهم في الاعتصام. اقرأ أيضا: «الشارع بس».. سودانيون يرفضون بيان الجيش
وللإطلاع على بيان الجيش كاملا (اعتذار وطوارئ ومجلس عسكري.. بيان الجيش السوداني).
لمتابعة الأحداث في السودان (البشير سقط.. تطورات السودان لحظة بلحظة).
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