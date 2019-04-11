فيديو| 10 أرقام قياسية في الانتخابات التشريعية بالهند

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فتحت مراكز الاقتراع، اليوم الخميس في الهند أبوابها أمام مئات ملايين الناخبين الذي سيدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، والتي ستجري خلال فترة تمتد نحو ستة أسابيع، حتى 19 مايو المقبل.

وتعد هذه الانتخابات هي الأضخم في العالم، وتحمل العديد من الأرقام القياسية، حيث يحق لنحو 900 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم لاختيار حكومة جديدة.

تجرى الانتخابات خلال فترة تمتد نحو 6 أسابيع تبدأ اليوم وتنتهي في 19 مايو المقبل، ويختار الناخبون الجولة الأولى التي تجري في 18 ولاية، وإقليمين اتحاديين، 91 مقعدًا من بين 543 مقعدًا، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج في 23 مايو بعد اكتمال عملية فرز الأصوات.

يتنافس رئيس الوزراء الحالي نارندرا مودي مع راهول غاندي المتحدر من سلالة غاندي-نهرو.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية في هذا البلد المتنوع ثقافيا وجغرافيا، ويعد حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي، وحزب المؤتمر اليساري هما أقوى حزبين.

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