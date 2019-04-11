بعد السعودية... وزير خارجية المغرب ينقل رسالة الملك إلى أمير دولة قطر

وخلال هذا الاستقبال، نقل الوزير بوريطة إلى أمير دولة قطر تحيات وتقدير ملك المغرب، متمنيا له وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري التطور والنماء، وفقا لصحيفة "هسبريس".

من جانبه، حمل سمو الأمير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تحياته للملك محمد السادس، وتمنياته له بموفور الصحة والسرور وللشعب المغربي مزيدا من التقدم والازدهار.

Saudi News Agency

ومنذ يومين، يوجد وزير الخارجية المغربي في منطقة الخليج، حيث نقل رسائل الملك لمختلف رؤساء الدول الخليجية.

وتسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله له اليوم الأربعاء في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل بوريطة للملك سلمان تحيات وتقدير جلالة ملك المغرب، فيما حمله العاهل السعودي تحياته وتقديره لجلالته.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، كانا من بين الحاضرين.

وسلم وزير الخارجية المغربي رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى الأمير محمد بن سلمان، وتهم الرسالة الملكية التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، وذلك وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.