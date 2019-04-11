عون لنظيره اليوناني: لبنان يرفض الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365



أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، رفض بلاده الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، لا سيما منتدى غاز شرق المتوسط.



جاءت تصريحات الرئيس اللبناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني "بروكوبيوس بافلوبولوس" عقده في قصر الرئاسة شرق بيروت.



كان وزير خارجية لبنان جبران باسيل، ذكر اليوم، أن بلاده تسعى لحلف نفطي وغازي مع قبرص الرومية، في إشارة إلى تأسيس حلف جديد.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا دوليا بمشاركة إسرائيلية، أعلن فيه عن توافق لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، تكون القاهرة مقرا له.

وشارك في حضور الاجتماع، وزراء الطاقة من دول مصر وإسرائيل واليونان وقبرص الرومية وإيطاليا والأردن وفلسطين، وغياب دول أخرى لها وزنها في قطاع الطاقة، مثل سوريا ولبنان وتركيا.

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ووصل الرئيس اليوناني اليوم في زيارة رسمية تستمر ليومين يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.



وشدد "عون" على حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، تزامنا مع خلافات حدودية مع إسرائيل.



وزاد: نتطلع إلى لقاء قمة بين لبنان واليونان وقبرص، ستستضيفه العاصمة القبرصية لتوطيد مختلف أوجه التعاون.



ورفض الرئيس اللبناني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان واعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل، قائلا إنه نقض فاضح لمرتكزات الشرعية الدولية.. ويهدد سيادة لبنان الذي يمتلك أراض قضمتها إسرائيل".

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