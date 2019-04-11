مصر: نثق في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني

القاهرة/ الخليج 365-

دعت مصر، الخميس، المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

جاذ ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، في أول رد رسمي على عزل الجيش السوداني للرئيس السابق عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، استجابة لاحتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر.

وقال البيان "تدعو مصر المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة".

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وناشدت مصر "الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان، ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل".

كما أعربت "عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو اليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية".

وأكدت مصر "عزمها الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين (...) وأنها ستظل شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.