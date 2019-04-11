أسواق الخرطوم تصاب بالشلل مع إعلان تولي الجيش الحكم

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، شللاً تجاريا كاملاً بعد إغلاق تام لكافة المحلات التجارية، تزامناً مع إعلان تولي مجلس عسكري انتقالي الحكم لعامين.

وأغلقت جميع الأسواق في الخرطوم أبوابها، الخميس، فضلا عن توقف تام للخدمة المدنية في البلاد وإغلاق للمصارف التجارية.

وعجز آلاف العاملين في الوحدات الحكومية اليوم، عن مزاولة أعمالهم، بسبب اكتظاظ الطرقات بالمعتصمين، ابتهاجاً بسقوط النظام الحاكم في السودان.

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وأعلن الجيش السوداني، الخميس، عزل واعتقال الرئيس البشير، وتولية مجلس عسكري أمور البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين.

ومنذ ساعات صباح اليوم، توقفت تداولات البيع والشراء بأسواق العملات السودانية الموازية (السوداء)، انتظارا للتطورات السياسية في البلاد.

وأكد تجار عملة في أسواق الصرف الموازية (السوداء)، للأناضول، توقفا تاما لبيع وشراء العملات الأجنبية، على إثر وجود تدخل عسكري لتغيير نظام الحكم في البلاد.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.