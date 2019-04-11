تدريبات للجيش السوري الحر استعداداً لعملية محتملة شرق الفرات

حلب / عمر كوباران / الخليج 365

تستعد فصائل الجيش السوري الحر لعملية محتملة في منطقة شرق نهر الفرات، التي تسيطر عليها منظمة "ي ب ك - بي كا كا الإرهابية.

ورصدت عدسة الخليج 365 استعدادات وتدريبات لفصيل أحرار الشرقية، إحدى فصائل الجيش الحر التي شاركت في عملية غصن الزيتون إلى جانب الجيش التركي.

وتجري التدريبات على الأسلحة الرشاشة، وقذائف الهاون وحرب المدن وفنون القتال القريب، إلى جانب دروس حول الطبيعة الجغرافية لشرق الفرات، والتكتيات الواجب اتباعها لمواجهة "ي ب ك" الإرهابي في تلك الجغرافية.

ويشرف على التدريب الذي يشارك فيه 250 مقاتلا، ضباط كانوا قد انشقوا عن نظام بشار الأسد في بدايات الحراك الثوري في البلاد.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد نهاية الشهر الماضي بتلقين تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الدرس اللازم في منطقة شرق الفرات بسوريا، إذا لم يتم ضبط الوضع فيها.

وفي مارس / آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

وتتطلع تركيا إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 ـ 40 كيلومترا شرق الفرات، والإشراف عليها لضمان الأمن والاستقرار، بما يتيح عودة النازحين واللاجئين، وإبعاد العناصر الإرهابية عن الشريط الحدودي.

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