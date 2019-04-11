سوق_الأسهم يغلق على ارتفاع عند مستوى 9087.97 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 10.77 نقطة ليقفل عند مستوى 9087.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساكو, بتروكيم, جرير, أمانة للتأمين, وإكسترا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجوف, أليانز إس إف, البابطين, صناعة الورق, وطباعة وتغليف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.13% و 4.95%.

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فيما كانت أسهم شركات التصنيع, الإنماء، كيان السعودية, الراجحي, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, التصنيع, الراجحي, الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 58.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3627.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 174صفقة.