برعاية محافظ بارق المهرجان العربي للإعلام السياحي يختتم مهرجان بارق الشتوي

أميرة الشهري

برعاية سعادة محافظ بارق الأستاذ مفرح بن زايد البناوي اختتم مهرجان بارق الشتوي بالقرية التراثية مساء أمس الأربعاء ١٤٤٠/٨/٥هـ ، والذي أقامه المهرجان العربي للإعلام السياحي بقيادة الفنان عبدالله العامر أمين المهرجان .

وبدأ الحفل الذي قدموه كلٌ من الإعلامي سعيد الشهراني والإعلامية خديجة الوعل ثم بداءت فقرات الحفل بالسلام الملكي ثم آيات بينات من القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى محافظ بارق كلمة بهذه المناسبة ، قدم الشاعر ابن بارق حمد البارقي قصيدة وقدم بعد ذالك كلمة لأمين المهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان عبدالله العامر والذي أشاد بالجهود المبذولة في المهرجان الشتوي بالقرية التراثيه من قبل المسؤولين في محافظة بارق .

وقد شاهد الحضور فلماً وثائقياً عن محافظة بارق من إعداد المهرجان العربي للإعلام السياحي ، بعد ذلك أوبريت تحت عنوان “بارق عز وشموخ” للمنشدين زارع البارقي وأحمد الفارس وحسين الراجح بمشاركة فرقة بارق الشعبية ، ثم القت الشاعرة نور الوليدي قصيدة شعرية ًوالذي قدم أيضاً حفل وطني لكل من عبدالله الموسى وهشام مدخلي ومحمد هاشم وعبدالله عبدالعزيز ومحمد أوليا بمصاحبة شركة “لمسة” وقيادة المايسترو ابراهيم موجي .

وشهد المهرجان إقبال كبير من اهالي المنطقه وخارجها .

وقد كرم المهرجان العربي للإعلام السياحي في المركز الحضاري عدد من إعلاميي وإعلاميات محافظة بارق ومنسوبي ومنسوبات الصحف ومشرفي السنابات الناقلة لفعاليات المهرجان وكرم المهرجان العربي للإعلام السياحي سعادة محافظ بارق والمشرفين على مهرجان القريه التراثيه .

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