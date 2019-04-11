تجمع_المهنيين: بيان #جيش_السودان لا يلبي مطالبنا والمظاهرات مستمرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.

وقال بيان للتجمع إنه “لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير”.

ويأتي ذلك بعد صدور بيان من القوات المسلحة تضمن الإعلان عن عزل الرئيس عمر البشير وتسليم السلطة لمجلس عسكري وتعطيل العمل بالدستور وإعلان الطوارئ.

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وقال وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في بيان القوات المسلحة إنه تم اقتلاع النظام والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير في مكان آمن.

كما أعلن الوزير عوض بن عوف، تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابرالحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.