الجيش السوداني يضرب طوقا أمنيا حول محيط منازل أشقاء البشير في الخرطوم

© REUTERS / STRINGER

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن شهود عيان أن قوات من الجيش السوداني قاموا بضرب طوق أمني حول منازل تابعة لأشقاء الرئيس السابق عمر البشير في الخرطوم.

وبحسب الشهود، فإن مدرعات عسكرية تابعة للجيش حاصرت منزل أشقاء البشير بضاحية كافوري بمدينة بحري شمال الخرطوم.

وأضافت أن محاصرة منزل شقيق الرئيس المتهم من قبل المعارضين بأنه رأس الفساد في البلاد، والمتحكم في الصفقات المالية والحكومية ويملك عددا من الشركات في قطاعات البترول والصناعة والتجارة.