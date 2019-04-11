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© REUTERS / STRINGER
وبحسب الشهود، فإن مدرعات عسكرية تابعة للجيش حاصرت منزل أشقاء البشير بضاحية كافوري بمدينة بحري شمال الخرطوم.
وأضافت أن محاصرة منزل شقيق الرئيس المتهم من قبل المعارضين بأنه رأس الفساد في البلاد، والمتحكم في الصفقات المالية والحكومية ويملك عددا من الشركات في قطاعات البترول والصناعة والتجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني يضرب طوقا أمنيا حول محيط منازل أشقاء البشير في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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