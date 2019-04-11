المعارضة السودانية: نرفض انقلابا عسكريا آخر يعيد إنتاج أزمات البلاد

الخرطوم / الخليج 365

أعلن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، الخميس، رفضهم لأي "انقلاب عسكري" جديد يعيد إنتاج أزمات السودان.

وقال بيان مشترك صادر عن التجمع وتحالفات أحزاب "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي الديمقراطي" إنه "لا يمكن مخاطبة الأزمة من خلال انقلاب عسكري".

وأضاف البيان أن "حكم عمر البشير جاء بانقلاب عام 1989 وهو سبب الأزمة المزمنة للسياسة السودانية".

وأفاد أنه "لا حل للأزمة سوى بتسليم السلطة لحكومة مدنية يتم التوافق عليها وفق ميثاق إعلان الحرية والتغيير".

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وشدد على استمرار الاعتصام حتى تحقيق أهداف الثورة المنشودة.

والإثنين، دعا التجمع وتحالفات المعارضة لتكوين مجلس انتقالي يتولى مسئولية البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية لأربع سنوات.

وتزايدت أعداد المعتصمين أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم عقب إعلان التلفزيون السوداني صباح اليوم أنه سيبث بيانا مهما للقوات المسلحة، في حين انتشرت الآليات العسكرية بمحيط القصر الجمهوري بالخرطوم.

واستجاب مئات الآلاف لدعوة المهنيين بالتوجه لمقر الاعتصام أمام مقر الجيش "حتى تكتمل الثورة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.