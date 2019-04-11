جهاز الأمن السوداني يعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

الخرطوم / الخليج 365

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان، الخميس، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في أنحاء البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في السودان (سونا) "أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين (غير محدد العدد) في أنحاء البلاد كافة"، دون مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك تأكيدا لما نشرته الخليج 365 عن مصادر مطلعة بالسودان.

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وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان للأناضول أن قوات الأمن السوداني استجابت لمطالب محتجين في عطبرة (شمال)، وأطلقت سراح عدد من المعتقلين (غير محدد) عقب توجه الجماهير الغاضبة إلى مباني الاحتجاز التابعة للداخلية.

وأوضحت أن "القوات الأمنية بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل الرضوخ الجزئي لمطالبهم، إذ تلقى المحتجون وعدا بالإفراج عن بقية المعتقلين في وقت لاحق حال اكتمال الإجراءات الرسمية"، حسب المصادر ذاتها.واليوم الخميس، خرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيا على الأقدام، إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وبقية المدن، تأييدا لمطالب التغيير، وتعبيرا عن فرحهم بـ"الانتصار"، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود أن السيارات أطلقت أبواقها وهي تجوب الشوارع تعبيرا عن الفرح بـ"الانتصار"، الذي يعززه عدم ظهور الرئيس عمر البشير حتى الساعة (10:50 ت.غ).

وتوجه عشرات الآلاف صوب القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما يتوافد عشرات الآلاف إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني والذي لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي، وازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة وهم يهتفون للحرية والتغيير.

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