- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تسلمت المملكة الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الروسية الثقيلة «سولنتسيبيوك»، وفقاً لما ذكره مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة «سبوتنيك» الإعلامية، وذلك ضمن عقد تم توقيعه في 2017 لتوريد هذه الأنظمة إلى السعودية.
وأشارت دائرة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية إلى أن روسيا والسعودية اتفقتا في وقت سابق على توريد أنظمة «كورنيت أي أم» الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة «سولنتسيبيوك» المدفعية الثقيلة، إضافة إلى قاذفات الهاون «أ غي إس-30» ورشاشات كلاشينكوف «أ كا-103».
فيما صممت منظومة المدفعية الثقيلة «سولنتسيبيوك» عام 2001 على قاعدة دبابة «تو-72» لضمان الدعم العسكري لوحدات الدبابات والمشاة الآلية وإصابة المركبات المدرعة للعدو، ويزود هذا النظام بمنصة إطلاق حديثة ونظام التوجيه الآلي.
كانت هذه تفاصيل خبر #المملكة تتسلم الدفعة الأولى من أنظمة #المدفعية_الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.