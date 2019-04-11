الخرطوم / الخليج 365
استجابت قوات الأمن السوداني لمطالب محتجين في عطبرة (شمال)، وأطلقت سراح عدد من المعتقلين (غير محدد) عقب توجه الجماهير الغاضبة إلى مباني الاحتجاز التابعة للداخلية.
وذكر شهود عيان للأناضول أن القوات الأمنية بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل الرضوخ الجزئي لمطالبهم.
وأضاف الشهود أنهم تلقوا وعدا بالإفراج عن بقية المعتقلين في وقت لاحق حال اكتمال الإجراءات الرسمية.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيا على الأقدام، إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وبقية المدن، الخميس، تأييدا لمطالب التغيير، وتعبيرا عن فرحهم بـ"الانتصار"، بحسب شهود عيان.
وأفاد الشهود أن السيارات أطلقت أبواقها وهي تجوب الشوارع تعبيرا عن الفرح بـ"الانتصار"، الذي يعززه عدم ظهور الرئيس عمر البشير حتى الساعة (8:45 تغ).
وتوجه عشرات الآلاف صوب القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما يتوافد عشرات الآلاف إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني والذي لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي.
وازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة وهم يهتفون للحرية والتغيير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. إطلاق سراح معتقلين في "عطبرة" تحت ضغط محتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.