السودان.. إطلاق سراح معتقلين في "عطبرة" تحت ضغط محتجين

الخرطوم / الخليج 365

استجابت قوات الأمن السوداني لمطالب محتجين في عطبرة (شمال)، وأطلقت سراح عدد من المعتقلين (غير محدد) عقب توجه الجماهير الغاضبة إلى مباني الاحتجاز التابعة للداخلية.

وذكر شهود عيان للأناضول أن القوات الأمنية بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل الرضوخ الجزئي لمطالبهم.

وأضاف الشهود أنهم تلقوا وعدا بالإفراج عن بقية المعتقلين في وقت لاحق حال اكتمال الإجراءات الرسمية.

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وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيا على الأقدام، إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وبقية المدن، الخميس، تأييدا لمطالب التغيير، وتعبيرا عن فرحهم بـ"الانتصار"، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود أن السيارات أطلقت أبواقها وهي تجوب الشوارع تعبيرا عن الفرح بـ"الانتصار"، الذي يعززه عدم ظهور الرئيس عمر البشير حتى الساعة (8:45 تغ).

وتوجه عشرات الآلاف صوب القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما يتوافد عشرات الآلاف إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني والذي لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي.

وازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة وهم يهتفون للحرية والتغيير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.