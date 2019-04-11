شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتسلم الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسلمت المملكة الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الروسية الثقيلة «سولنتسيبيوك»، وفقاً لما ذكره مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة «سبوتنيك» الإعلامية أمس (الأربعاء)، وذلك ضمن عقد تم توقيعه في 2017 لتوريد هذه الأنظمة إلى السعودية.

وأشارت دائرة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية إلى أن روسيا والسعودية اتفقتا في وقت سابق على توريد أنظمة «كورنيت أي أم» الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة «سولنتسيبيوك» المدفعية الثقيلة، إضافة إلى قاذفات الهاون «أ غي إس-30» ورشاشات كلاشينكوف «أ كا-103».

فيما صممت منظومة المدفعية الثقيلة «سولنتسيبيوك» عام 2001 على قاعدة دبابة «تو-72» لضمان الدعم العسكري لوحدات الدبابات والمشاة الآلية وإصابة المركبات المدرعة للعدو، ويزود هذا النظام بمنصة إطلاق حديثة ونظام التوجيه الآلي.