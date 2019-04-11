شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يعثر على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم، على جثة الطفل المفقود بوادي الحائر على بعد 12 كيلومترا من المكان الذي فقدت فيه.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الفرق عثرت على جثة الطفل بعد عمليات بحث متواصلة نفذتها فرق من الغواصين وفرق الإنقاذ، بالإضافة لمشاركة الوسائل التابعة لدفاع المدني وفرق تطوعية.

وأشار إلى أن عمليات البحث استمرت على امتداد الوادي البالغ طوله 20 كيلو متراً في ظروف مختلفة خاصة مع هطول الأمطار مما أدى إلى شدة جريان الوادي وارتفاع منسوب مياهه في بعض المواقع، بالإضافة إلى وجود مناطق شديدة الوعورة تحتوي على حشائش كثيفه فتطلب الأمر استخدام معدات الدفاع المدني الثقيلة لتهيئة بعض المواقع لأعمال البحث ومضاعفة الجهود من الجميع.

وأعرب المقدم الحمادي، عن تعازيه لوالدي الطفل نيابة عن الدفاع المدني، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.