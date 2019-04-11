انت الان تتابع خلافات داخلية.. لماذا تأخر بيان الجيش السوداني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عوض بن عوف

بعد استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية لليوم السادس على التوالي، للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير، أفادت «سكاي نيوز عربية»، صباح اليوم الخميس، على لسان مصادر، أن الرئيس السوداني تحت الإقامة الجبرية. كما أكدت المصادر أن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتولى السلطة في السودان، وسط أنباء تشير إلى اعتقال علي عثمان محمد طه، النائب الأول السابق للرئيس البشير، ضمن حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان، إلا أن تأخر صدور البيان حتى الآن أثار حالة من القلق.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى وجود تسريبات بتولي نائب البشير الأول، الفريق أول عوض بن عوف، رئاسة المجلس العسكري الانتقالي. وأضافت نقلا عن مراقبين، قولهم إن تأخير إذاعة البيان، الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره، يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني. وأكد المراقبون

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