«المهنيين السودانيين» يطالب بتسليم السلطة للشعب

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احجاجات السودان - أرشيفية

طالب تجمع المهنيين السودانيين، بتسليم السلطة للشعب وفق إعلان الحرية والتغيير، بعد أن ناشد المواطنين صباح اليوم، بالتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بعدما أعلنت هيئة الإذاعة والتلبفزيون الرسمية السودانية، أن القوات المسلحة السودانية ستصدر «بيانا هاما بعد قليل» وسط تأكيدات عن إعلان تنحي عمر البشير عن رئاسة البلاد واعتقال عدد كبير من المقربين له، وعلى الفور، سارعت حشود المحتجين بالخرطوم، إلى الاحتفال في أجواء حماسية، تمتد من القصر الجمهوري إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وأفادت «سكاي نيوز»، على لسان مصادر، بأن مجلس عسكري انتقالي سيتولى السلطة في السودان، وأضافت مصادر، أنه تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية. وذكرت المصادر أن نحو 40 سيارة عسكرية تحيط بالقصر الرئاسي بالخرطوم. وقال شاهد من "رويترز" إن السودانيين في شوارع الخرطوم يرددون هتاف "سقطت سقطت..

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