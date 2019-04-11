انت الان تتابع «المهنيين السودانيين» يطالب بتسليم السلطة للشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احجاجات السودان - أرشيفية
طالب تجمع المهنيين السودانيين، بتسليم السلطة للشعب وفق إعلان الحرية والتغيير، بعد أن ناشد المواطنين صباح اليوم، بالتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بعدما أعلنت هيئة الإذاعة والتلبفزيون الرسمية السودانية، أن القوات المسلحة السودانية ستصدر «بيانا هاما بعد قليل» وسط تأكيدات عن إعلان تنحي عمر البشير عن رئاسة البلاد واعتقال عدد كبير من المقربين له، وعلى الفور، سارعت حشود المحتجين بالخرطوم، إلى الاحتفال في أجواء حماسية، تمتد من القصر الجمهوري إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
وأفادت «سكاي نيوز»، على لسان مصادر، بأن مجلس عسكري انتقالي سيتولى السلطة في السودان، وأضافت مصادر، أنه تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية. وذكرت المصادر أن نحو 40 سيارة عسكرية تحيط بالقصر الرئاسي بالخرطوم. وقال شاهد من "رويترز" إن السودانيين في شوارع الخرطوم يرددون هتاف "سقطت سقطت..
وأفادت «سكاي نيوز»، على لسان مصادر، بأن مجلس عسكري انتقالي سيتولى السلطة في السودان، وأضافت مصادر، أنه تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية. وذكرت المصادر أن نحو 40 سيارة عسكرية تحيط بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
وقال شاهد من "رويترز" إن السودانيين في شوارع الخرطوم يرددون هتاف "سقطت سقطت.. انتصرنا"، ونقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مصادر، أن خلافا وقع داخل الجيش السوداني بشأن تعيين عوض بن عوف رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.
وأفادت مصادر لقناة "العربية"، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير، من بينها رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، النائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر «المهنيين السودانيين» يطالب بتسليم السلطة للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.