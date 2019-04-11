انت الان تتابع السودانيون يحتفلون في الشوارع.. وخلاف داخل الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - صورة أرشيفية

سارعت حشود المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، إلى الاحتفال في أجواء حماسية، تمتد من القصر الجمهوري إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، بعدما أعلن عن قرب إصداره بيانا مهما يتوقع أن يضع نهاية لحكم الرئيس عمر البشير الذي يمسك بزمام السلطة منذ 3 عقود. وتعالت زغاريد النساء في شوارع الخرطوم بينما رفع متظاهرون شارات النصر، إعرابا عن فرحهم بالتنحي المحتمل للبشير الذي يواجه حراكا في الشارع، منذ ديسمبر الماضي، وقال شاهد من "رويترز" إن السودانيين في شوارع الخرطوم يرددون هتاف "سقطت سقطت.. انتصرنا".

من ناحية أخرى، نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مصادر، أن خلافا وقع داخل الجيش السوداني بشأن تعيين عوض بن عوف رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. وأفادت مصادر لقناة "العربية"، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير، من بينها رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وزير الدفاع السابق عبد الرحيم