قناة ذكية جديدة للخدمات الجمركية في إكسبو 2020 دبي

طورت جمارك دبي قناة ذكية جديدة لتقديم خدمات جمركية فريدة من نوعها عالمياً للمشاركين في إكسبو 2020.

وقامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بنية متكاملة لقناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي وبأفضل مستويات الجودة لتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية دون تأخير ودعم قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض، وفقا للعين الإخبارية.

ويشكل إكسبو 2020 دبي الذي يرفع شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" منصة استثنائية تتيح للعالم فرص التعاون لاستكشاف الحلول المبتكرة والرائدة للمواضيع التي تم تحديدها كعوامل رئيسة للتنمية العالمية، وهي الاستدامة والتنقل والفرص.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج الإمارات، وهو ما سيجعله الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ معارض "إكسبو" من حيث زواره من خارج البلد المضيف، وتشارك في إكسبو الدول والشركات لاستعراض ابتكاراتها ومقوماتها التنافسية، وتعريف ملايين الزوار بمنتجاتها ومقوماتها الاقتصادية والسياحية.

وتُعد قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية والتي كانت من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف الترشيح في عام 2013 لاستضافة معرض إكسبو 2020 من أهم المبادرات المبتكرة التي طورتها جمارك دبي لدعم المعرض، حيث تتكامل قناة إكسبو الذكية مع كافة المبادرات الجمركية الرائدة التي تم تطويرها لدعم نجاح المعرض وتوجت بحصول الدائرة على أول جائزة لأفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020 في جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018.

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وتتيح قناة إكسبو الذكية للمشاركين في المعرض تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات عبر منصة الخدمات التي توفرها جمارك دبي للعارضين من خلال الهواتف والاجهزة الذكية بالإضافة إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية التي يمكن من خلالها إنجاز المعاملات.

وتم تخصيص فرق عمل لإنجاز معاملات إكسبو 2020 على مدار الساعة باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز التخليص الجمركي وفي مقدمتها محرك المخاطر والإفصاح المبكر الذكي ومنظومة التدقيق الذكي والـ "بي 2 جي" والتي تخدم الشركة الحصرية التي تتولى الخدمات والعمليات اللوجستية بالإضافة لشركات القطاع الخاص الأخرى والتي ساهمت بفعالية في تطوير الأداء الجمركي ليصل عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة العام الماضي إلى 9.6 مليون معاملة.

وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، حرص الدائرة على أن تعكس مبادراتها الداعمة لإكسبو 2020 مدى التطور الذي حققته دبي في تيسير حركة التجارة من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد وتعزيز دورها العالمي في الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية بمواكبة مشروع "خط دبي للحرير " البند الأول في وثيقة الخمسين.

وأضاف أن مبادرة قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية تهدف إلى ضمان التكامل في العمل الجمركي الموجه لخدمة العارضين، حيث تربط القناة كافة فرق وتقنيات الدائرة المخصصة لإكسبو 2020 ربطاً مباشراً ما يمكنها من توفير خدماتها الذكية لمختلف الأجنحة والشركات والجهات المشاركة بأسرع وقت للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة.