جوجل يقدم ميزة جديدة تسهل من عمليات البحث

يتيح جوجل للمستخدمين تصفية "فلترة" عمليات البحث، استنادًا إلى تواريخ مختلفة، ومع ذلك فإن عملاق البحث يخطط الآن لجلب أمر جديد لتسهيل رؤية النتيجة.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، يختبر جوجل خيار فلترة نتائج البحث حسب تواريخ محددة من داخل مربع البحث على الهاتف المحمول والويب مباشرةً، فحتى الآن كان بإمكان مستخدمى بحث جوجل على أجهزة الكمبيوتر فقط اختيار فترة زمنية "من" و "إلى" للنتائج عبر مربع النطاق الزمنى المخصص.

وفى الوقت نفسه، اقتصر مستخدمو الويب والتطبيقات الأخرى على تعيين خيارات بما فى ذلك الساعة الماضية و 24 ساعة فى الأسبوع والشهر والسنة من خلال العودة إلى الأمام والخلف بين علامات التبويب المنسدلة وحقول، مما جعلها عملية صعبة.

كجزء من التجربة الجديدة، تقدم جوجل أوامر "قبل" و "بعد" التى يمكن استخدامها بشكل فردى أو مجتمعة، لإحضار التواريخ المخصصة إلى مربع البحث، فعند كتابة avengers endgame after:2019-04-01 على سبيل المثال، ستظهر نتائج الفيلم بعد ذلك التاريخ.