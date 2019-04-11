جوجل ترفع سعر الاشتراك في خدمة يوتيوب تي.في

رفعت شركة جوجل سعر الاشتراك الشهري لخدمتها للبث التلفزيوني على يوتيوب "يوتيوب تي.في" بنسبة 25% إلى 49.99 دولار وأعلنت إضافة قنوات مثل ديسكفري وأنيمال بلانيت وتي.إل.سي، وفقا للعين الإخبارية.

وهذه هي الزيادة الثانية في السعر في نحو 14 شهرا وتأتي بينما توسع يوتيوب عروضها لتحسين قدرتها على المنافسة أمام عدد متزايد من الخدمات.

وكانت جوجل قد رفعت سعر الاشتراك في خدمة يوتيوب تي.في من 35 دولارا إلى 40 دولارا في فبراير/شباط 2018.

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وستضيف خدمة يوتيوب تي.في 8 قنوات جديدة من بينها قناة ترافل وإتش.جي.تي.في وفوود نتوورك ليصل العدد الإجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70 قناة.

وقالت جوجل في تدوينه إن السعر الجديد يسري من 10 أبريل/نيسان الجاري للمشتركين الجدد، في حين أن الرسوم المعدلة للمشتركين الحاليين سيبدأ سريانها بعد 13 مايو/أيار المقبل.

وأضافت أن السعر للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 54.99 دولار للشهر.