نصائح وتحذيرات مريض "السكر" من الصيام في رمضان

مع حلول شهر رمضان الكريم من المهم لمرضى السكري الاهتمام بصحتهم، وهذا من خلال العديد من النصائح المهمة والتغذية بالشكل السليم التي تناسب مرض السكر حتى لا يؤدي الصيام إلى مضاعفات صحية، وفيما يلي نتعرف على أهم النصائح لمرضى السكري في رمضان وأهم العادات الغذائية التي يجب اتباعها، ومتى يفطر مريض السكري في رمضان؟ مع ضرورة التنبيه على أن كل مريض سكري عليه الرجوع إلى طبيبه المعالج قبل شهر رمضان لتحديد من إن كان قادراً على الصيام أم لا، وكذا تحديد مواعيد جرعات العلاج أو حقن الإنسولين بما يتوافق مع مواعيد الإفطار والسحور.

نصائح لمرضى السكري في رمضان:

من المهم متابعة الطبيب الخاص بالمريض، وهذا حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، كما يصف الطبيب أنواعاً من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة، والأغذية الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها.

من المهم قياس نسبة السكر بالدم في شهر رمضان بشكل يومي، وإذا تم ملاحظة أعراض ارتفاع السكر بالدم عليك بالتوجه إلى الطبيب بشكل مباشر.

عند الشعور بالدوخة أو الصداع الشديد وغيرهما من الأعراض، من المهم أيضاً قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لا تشكل خطورة على المريض.

من المهم البدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان بشكل مباشر.

عليك بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة؛ حيث يمكنك البدء بتناول كوب من الماء مضاف إليه حبات من التمر إلى جانب المقبلات.

الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون وعدم تناول الأطعمة المقلية.

بعد الإفطار يجب الحرص على تناول نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام.

في شهر رمضان يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها الشاي والقهوة إلى جانب المشروبات الغازية أيضاً.

من الممكن استبدال أنواع العصائر بالفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر، وأيضا خبز الشوفان بديل للخبز الأبيض لمرضى السكري.

تأخير وجبة السحور.

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يجب أن يحتوي السحور على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة.

تناول ثمرة من الفواكه على وجبة السحور مناسب لمرضى السكري وأفضل بكثير من تناول قطعة حتى ولو صغيرة من الحلويات.

إضافة زيت الزيتون إلى الأكلات مع الابتعاد عن الدهون الضارة.

الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول ومنها المشروبات التي تحتوي على الكافيين على وجه الخصوص.

تناول الماء قبل الإمساك مباشرة حتى يستفيد الجسم من الماء خلال فترة النهار في الصيام.

متى يفطر مريض السكري في رمضان؟

عند إصابة المرأة الحامل بمرض السكري عليها التوقف عن الصيام بشكل نهائي.

تعرض مريض السكري لحالات من الإغماء مع عدم القدرة على التركيز.

إنخفاض كبير في نسبة السكر بالدم.

ارتفاع معدل السكر بالدم بشكل كبير، والذي من الممكن أن يصيب المريض بغيبوبة سكر.

مريض السكري المصاب بأمراض أخرى مزمنة مثل الإصابة بالأمراض القلبية ومرض السرطان والكلى.

المرضى المصابون بالغيبوبة قبل شهر رمضان.

على الأطفال المصابين بمرض السكري عدم الصيام في شهر رمضان.