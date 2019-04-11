رنج روفر إيفوك الأعلى في تصنيف معايير الأداء الأوروبي

حصلت سيارة رنج روفر إيفوك Range Rover Evoque على تقييم الـ5 نجوم الخاص لبرنامج تقييم السيارات الأوروبية الجديدة Euro NCAP، في تأكيد لاهتمام شركات صناعة السيارات الكبرى بمعايير السلامة والأمان لأقصى درجة ممكنة، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع motor1. com فإن سيارات رنج روفر إيفوك Range Rover Evoque حازت على إعجاب الخبراء الذين اختبروا السيارة في العديد من النقاط الخاصة بحماية الركاب ومعايير الأمان المتمثلة في جودة الوسائد الهوائية أنظمة مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB، وكشف البقع العمياء والمساحات خلف السيارة ونظام التنبيه عند الخروج من حارة القيادة.

كما شملت اختبارات البرنامج تقييم السيارات الأوروبية Euro NCAP أنظمة الثوابت والتوازن عند المنعطفات والممرات ودرجة صلابة الهيكل الخارجي عند التصادم.

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وأوضح ميشيل فان راتينجن، الأمين العام للبرنامج الأوروبي لاختبار السيارات، أنه من المشجع للغاية منح العديد من طرازات السيارات التي ستسير على الطرق الأوروبية والحاملة لأسماء العديد من الماركات المختلفة تقييمات سلامة مرتفعة، لأن الأمر يدل على التزام صانعي السيارات وحرصهم على حياة المستهكلين الذين وثقوا فيما يقدمونه من منتجات.

وشدد فان راتينجن على أنه رغم التزام جميع صانعي السيارات بمعايير الأمان والسلامة التي سيتم طرحها داخل السوق الأوروبية، فإن عام 2022 سوف يشهد اعتماد معايير أمان وسلامة أكثر صرامة وتطوراً للتقليل من الخسائر البشرية والإصابات الناجمة عن حوادث السيارات داخل القارة الأوروبية.

يذكر أن سيارة رنج روفر إيفوك Range Rover Evoque رباعية الدفع التي تبدأ أسعارها بـ42650 دولاراً أمريكياً ستتوافر بمحركي تيربو بسعة 2.0 لترات؛ حيث ستحضن النسخة الأولى محركات تقليدية بينما سيحتضن هيكل النسخة الأخرى محركات هجينة.