إغلاق مطار الخرطوم.. واعتقال شخصيات بارزة بالسودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون يطالبون بتنحي الرئيس البشير

أغلقت السلطات السودانية، يوم الخميس، مطار العاصمة الخرطوم أمام الملاحة الجوية، بالتزامن مع ترقب "بيان مهم" من القوات المسلحة، وسط احتفالات بين حشود المعتصمين أمام قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أنباء عن إطاحة محتملة بالرئيس عمر البشير.

وجرى إغلاق المطار الدولي فيما ذكرت مصادر سودانية، أن عددا من القيادات العسكرية والسياسية تم اعتقالها بعدما وردت أنباء عن تنحي البشير الذي يواجه احتجاجات متواصلة في الشارع منذ ديسمبر الماضي.

وقالت المصادر إن حملة الاعتقالات شملت كلا من النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق، الفريق عبد الرحيم محمد حسين.

وكان مراسلنا في الخرطوم أفاد، صباح الخميس، بأن عددا من ضباط الجيش دخلوا مبنى الإذاعة السودانية في أم درمان وطالبوا بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان هام.

في غضون ذلك، تحيط نحو أربعين سيارة عسكرية بمقر إقامة البشير في الخرطوم، وسط أنباء عن تولي مجلس عسكري انتقالي للسلطة بعد تنحي الرئيس الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين المواطنين التوجه لمكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي يضم أيضا مبنى وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير.

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لقطات جوية لاعتصام الخرطوم أظهرت لقطات جوية، نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم وكثافة الحشد الشعبي في اعتصام الخرطوم يوم الأربعاء، حيث يتظاهر آلاف السودانيين المطالبين بتنحي الرئيس عمر حسن البشير. Advertisements سكاي نيوز عربية

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