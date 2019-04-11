«الدفاع الروسية»: مصرع حوالي 20 شخصًا يوميًا في مخيم الهول للنازحين السوريين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مخيم الهول للنازحين السوريين الواقع بمنطقة خاضعة للأمريكيين في سوريا يمر بأوضاع إنسانية كارثية، حيث يموت فيه يوميًا من 10 إلى 20 شخصًا من بينهم أطفال.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية، مساء الأربعاء، عن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية فيكتور كوبتشيشين، في بيان قوله: «يشهد مخيم الهول الواقع بمنطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة، حسب معلومات من نازحة تمكنت من الخروج منه، أوضاعا إنسانية كارثية».

وأضاف كوبتشيشين: «خلال الأسبوع الماضي توفي 7 أطفال بسبب نقص الأدوية والأغذية وسوء الظروف المعيشية غير الإنسانية».

وشدد مدير مركز حميميم على أن العدد العام للأطفال الذين لقوا مصرعهم في مخيم الهول، الواقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بسبب الكارثة الإنسانية هناك ارتفع إلى 235.

ودعا كوبتشيشين المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة الناس في المخيم.