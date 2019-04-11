إغلاق مطار الخرطوم.. واعتقال شخصيات بارزة بالسودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون يطالبون بتنحي الرئيس البشير

وجرى إغلاق المطار الدولي فيما ذكرت مصادر سودانية، أن عددا من القيادات العسكرية والسياسية تم اعتقالها بعدما وردت أنباء عن تنحي البشير الذي يواجه احتجاجات متواصلة في الشارع منذ ديسمبر الماضي.

السودانيون يتوجهون إلى مقر اعتصام القيادة العامة للجيش

مقدم بواسطة: AFP

إعادة تشغيل الفيديو التالي السلطات الجزائرية تطرد مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر اضطرّ مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسنو إلى مغادرة الجزائر الثلاثاء بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019. AFP

ماي تسعى للحصول على دعم برلين وباريس لإرجاء بريكست مرة ثانية أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء محادثات في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها خروجا من الاتحاد الاوروبي في نهاية الاسبوع من دون اتفاق والحصول على دعم لإرجاء بريكست مرة ثانية. AFP

تزايد الضغوط على البشير دفعاً نحو الانتقال السياسي تصاعدت الضغوط على الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء بعد دعوة الشرطة وثلاث دول غربية إلى انتقال سياسي، على خلفية تظاهرات ضخمة لليوم الرابع على التوالي أمام مقر الجيش في الخرطوم. AFP 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقالت المصادر إن حملة الاعتقالات شملت كلا من النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق، الفريق عبد الرحيم محمد حسين.

وكان مراسلنا في الخرطوم أفاد، صباح الخميس، بأن عددا من ضباط الجيش دخلوا مبنى الإذاعة السودانية في أم درمان وطالبوا بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان هام.

في غضون ذلك، تحيط نحو أربعين سيارة عسكرية بمقر إقامة البشير في الخرطوم، وسط أنباء عن تولي مجلس عسكري انتقالي للسلطة بعد تنحي الرئيس الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين المواطنين التوجه لمكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي يضم أيضا مبنى وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير.