دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي للمرة الأولى.. التقاط صورة للثقب الأسود

التقط فريق علمي دولي اليوم الأربعاء أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب في إنجاز تاريخي بمجال الفيزياء الفلكية.

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وأشارت التقارير الصحفية التي تناولت الإنجاز التاريخي إلى أن ذلك سيُتيح فهم أفضل لهذه الوحوش السماوية التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وجاء ذلك ضمن مشروع دولي مشترك بدأ في عام 2012 تحت اسم "إيفنت هورايزون تليسكوب"؛ لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

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ويُعرف عن الثقب الأسود أنه أحد أعنف الأماكن في الكون وهو نقطة اللا عودة؛ حيث يتم ابتلاع أي شيء من النجوم والكواكب إلى الغازات والغبار وكل أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي بما في ذلك الضوء.المزيد:

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