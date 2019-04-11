دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب أطلقت وكالة ناسا اسم طالب سعودي على كوكب

أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اسم الطالب السعودي فيصل الدوسري على أحد الكويكبات الصغيرة المكتشفة حديثًا؛ تكريمًا لجهوده العلمية في مجال البحوث "Aldosarry 34559".

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ويُعد الطالب فيصل الدوسري ـ الذي يدرس في جامعة UC Berkeley الأمريكية ـ هو الطفل السعودي الثالث الذي يُطلق اسمه على أحد الكويكبات من قبل وكالة ناسا بعد الطالب عبدالجبار الحمود في عام 2016 والطالبة فاطمة الشيخ 2017.

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ويأتي ذلك ضمن سلسلة الكويكبات الممنوحة من وكالة ناسا للطلاب الذين حققوا إنجازًا علميًا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2018؛ حيث قدم الطالب فيصل الدوسري ، بحثا عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية.المزيد:

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