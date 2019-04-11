شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: جنود داهموا مقر حركة "البشير" الإسلامية فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد من رويترز، إن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التى يتزعمها الرئيس السودانى البشير فى الخرطوم.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

وقال التلفزيون السودانى الرسمى اليوم الخميس، إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية.

وذكرت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور اليوم الخميس، أن الرئيس السودانى عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالى لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت رويترز.

ونسبت قناة الحدث إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية فى ولاية شمال دارفور قوله إن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس عسكرى يتسلم السلطة بعد تنحى البشير.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات الآلاف خرجوا فى مسيرات فى وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس.

وتدفق الآلاف فى وقت سابق من اليوم على موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع بدأه محتجون مناهضون لحكم حسن البشير منذ يوم السبت.

وأكدت مصادر سودانية النبأ فى تصريحات لرويترز وقالت إن البشير محتجز فى القصر الرئاسى تحت حراسة مشددة.

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وقال التلفزيون الرسمى إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل بينما انتشرت قوات فى أنحاء الخرطوم.

وقال الإعلان الذى بثه التلفزيون "بيان هام من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى قال شاهد من رويترز إن قوات من الجيش وأجهزة الأمن انتشرت فى محيط وزارة الدفاع وعلى طرق رئيسية وجسور فى العاصمة، مضيفا أن الآلاف تدفقوا إلى موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع.

وخرج عشرات الآلاف فى مسيرات فى وسط الخرطوم ابتهاجا بالنبأ وهتفوا بشعارات مناهضة للبشير.

وهتف المحتجون عند وزارة الدفاع "سقطت سقطت.. انتصرنا".

ويبث التلفزيون والإذاعة الرسميان موسيقى وطنية.

وتصاعدت الأزمة الراهنة فى السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع فى وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات كانوا يحاولون فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلا عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم فى الاشتباكات منهم ستة من القوات المسلحة.

وكانت شخصيات من المعارضة قد دعت الجيش للمساعدة فى التفاوض لإنهاء حكم البشير المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة عقود والانتقال نحو الديمقراطية.