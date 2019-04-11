سكاى نيوز: السلطات السودانية تشن حملة اعتقالات لقيادات فى نظام البشير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية إن السلطات السودانية شنت حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات فى الحزب السودانى الحاكم، ومسئولين فى النظام. ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن. ويذكر أن التلفزيون الرسمى السودانى قد أعلن أن الجيش السودانى سوف يصدر بيانا بعد قليل.

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