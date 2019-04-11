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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الحشود التي خرجت واصطفت أمام مقرات القوات المسلحة في المدن المختلفة رفعت شعارات تطالب برحيل النظام بالكامل، وألا يقتصر الأمر على الرئيس عمر البشير.
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وأشار إلى أن البيان المرتقب لم يعرف تفاصيله حتى الآن وما إن كانت التسوية تمت بشكل جزئي، أنه محاولة لمعالجة الوضع الراهن.
واستطرد أن الجميع ينتظر ما بعد تنحي الرئيس، وما إن كان البيان سيتضمن التخلص من النظام بشكل كامل، أو أي سيناريو آخر.
وأكد أن المشهد يتوقف على البيان الذي سيعلن، ومدى قبول الشارع به، خاصة أن البيان لم يحدد الموعد الذي سيلقى فيه البيان.
وشدد أن كل ما يدور حتى الآن حول تنحي الرئيس عمر البشير واعتقال القيادات، لم يؤكد من مصادر رسمية حتى الآن، وإنما تداول بشكل قوي بين السياسيين والمحتجين.
وأكد أن المظاهر حول مقر القيادة العامة للجيش تسير بطريقة عادية، إلا أن قوات الدعم السريع انتشرت بشكل قوي منذ الأمس في الشوارع والأماكن المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي سوداني: اعتقالات لمقربين من البشير... والشارع يطالب برحيل النظام بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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