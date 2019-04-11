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الخرطوم —سبوتنيك. وقالت المصادر، اليوم الخميس، إن "جميع المسؤولين والعاملين بقصر الرئاسة يؤدون أعمالهم بالصورة الطبيعية، وهم في انتظار بيان القوات المسلحة دون معرفة بمحتواه".
© AP Photo / Sudanese Activist
ورفضت المصادر تأكيد الأنباء حول وضع البشير تحت الإقامة الجبرية.
أوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.
وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.
وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: البشير موجود في مقره بالقيادة العامة للجيش والعاملون بقصره يواصلون عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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