الدفاع المدني السعودي يعثر على جثة طفل "وادي الحائر" (صور)

وسقط الطفل في المجرى المائي لوادي الحائر، مساء يوم الجمعة الماضي. ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً لعمليات البحث الخاصة بفرقها، والتي استخدمت فيها بعض المعدات والقوارب. ​ وشارك في عمليات البحث عن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، فرق تطوعية إلى جانب فرق الدفاع المدني. وكان متطوع سعودي قد لقي مصرعه، خلال مشاركته في عمليات الغوص في وادي الحائر، للبحث عن الطفل.

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